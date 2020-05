nalburdayim.com Türkiye'nin alışveriş listesini çıkardı

Koronavirüs nedeniyle evde kalınan son 2 aylık dönemin alışveriş listelerinin analizini yapan nalburdayım.com, evde bekleyen bakım onarım faaliyetlerinin hız kazanmasından, balkonda piknik yapılmasıyla satışı artan elektrikli ızgaraya kadar birçok sonuca ulaştı.

nalburdayim.com'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs, Türkiye'nin alışveriş listesini yeniden tanımladı. Son iki aydır satın alınan ürünlerin analizi yapıldığında ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Erkeklerin evde geçirdiği süre uzayınca, evde bekleyen bakım ve onarım faaliyetleri hız kazandı.

Evde ekmek yapımının popülerlik kazanması da unutulmaya yüz tutmuş davul fırını alışveriş ligine kazandırdı. Toplu ulaşımdan kaçınılması elektrikli scooter'ı popüler hale getirdi. 5 yıldızlı otellerde her şey dahil tatil hayalinin yerini kamp tatili alınca, kamp malzemeleri satışları 2'ye katladı.

"Alışverişin yönetimi kadınlarda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Neyzen Yapı Market'in dijitaldeki gücü nalburdayım.com'un Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, "Koronavirüs alışveriş listesini yeniden tanımladı. El yıkamada 20 saniye kuralıyla armatürlerin daha sık kullanımı, yeni armatür ihtiyacı doğurdu. Balkonlar piknik alanlarına dönüştürülünce elektrikli ızgara satışları arttı. 'Evde kal' çağrısıyla, kişisel bakım ve spor aletleri neredeyse yok sattı. Erkekler, eşlerinin yapılmadığı için sürekli şikayetçi olduğu bakım ve onarım faaliyetlerini kendi istekleriyle yapmaya başladı. Listede öne çıkan ürünler erkeklerin ilgi alanına giriyor gibi görünse de alışverişin yönetimi her zaman kadınlarda." ifadelerini kullandı.

Ozan Bük, şunları kaydetti:

"Koronavirüs, tüketim alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Evde belki de aylardır bekleyen bakım ve onarım faaliyetleri, gündeme oturdu. Bu durumun en büyük kazanımı kadınlar oldu. Kadınların eşlerine defalarca hatırlattığı, yapılamayan ve şikayet unsuru olan bu işler, erkeklerin evde geçirdikleri sürelerin artmasıyla bir bir gerçekleşmeye başladı. Biz bunu yalıtım ve boya grubu ürünlerimizin artışında çok net görüyoruz. Ancak satın alma işlemlerinde kadınların hakimiyeti arttı. Çünkü evin ihtiyacı her ne olursa olsun, ev söz konusu olduğunda karar verici taraf her zaman kadınlar oluyor. Uygulama kısmında erkekler iş başı yapsa da kadınlar, her zaman uygulatıcı pozisyonunda yer alıyor diyebiliriz."

Tatil faaliyetleri değişim gösterecek

Türkiye'nin nöbetçi nalburu olarak bilinen nalburdayım.com, koronavirüse bağlı olarak ürün skalasını nalbur ürünleri dışında gündelik hayatın tamamlayıcısı olan ürün gruplarını da ekledi.

Yaklaşık 2 aydır evde kalan Türkiye'de spor salonunda yapılan faaliyetler ile açık havada yapılan pikniklerin balkonlarda sürdürülmeye başlandığına, gelecek dönemde yapılması planlanan tatil faaliyetinin de değişim göstereceğine işaret eden Ozan Bük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde berberlerin ve güzellik salonlarının kapalı olmasıyla kişisel bakım ürünlerine yönelik bir talep artışı oluştu. Kişisel bakım ürünleri ile ev aletlerinde ciroda yüzde 100'e varan bir artış oldu. Piknik alanlarında yapılan mangal keyfinin başrol oyuncusu, evlerde elektrikli ızgara oldu. İnsanlar balkonlarında piknik yapıyorlar. Evde ekmek, pide yapımının popülerlik kazanmasıyla beraber unutulmaya yüz tutan davul fırınlara talep oluştu. Koronavirüs nedeniyle tatil alışkanlıklarımızın da değişim göstereceğini kamp aletlerine yönelik talepte görebiliyoruz."

Boya ve yalıtım grubu ürünlerinde teknik danışmanlık şart

Ozan Bük, internette boya ve yalıtım ürün grubunda satışa sunulan ürünlerin genellikle yarı mamul ürünler olduğuna dikkati çekerek, "Bu ürünleri satışa sunan platformlar, gerekli teknik desteği de vermek zorunda. Biz Türkiye'nin nöbetçi nalburu nalburdayım.com olarak güçlü altyapımızı kullanarak oluşturduğumuz teknik danışmanlarımız aracılığıyla tüketicilerimize bakım ve onarım işlemleri için yol haritası sunuyoruz. 7/24 sunduğumuz bu hizmetimiz ile rakiplerimizden ayrışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

