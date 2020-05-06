nalburdayim.com Türkiye'nin alışveriş listesini çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

nalburdayim.com Türkiye'nin alışveriş listesini çıkardı

nalburdayim.com Türkiye'nin alışveriş listesini çıkardı
06.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:12

Koronavirüs nedeniyle evde kalınan son 2 aylık dönemin alışveriş listelerinin analizini yapan nalburdayım.com, evde bekleyen bakım onarım faaliyetlerinin hız kazanmasından, balkonda piknik yapılmasıyla satışı artan elektrikli ızgaraya kadar birçok sonuca ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle evde kalınan son 2 aylık dönemin alışveriş listelerinin analizini yapan nalburdayım.com, evde bekleyen bakım onarım faaliyetlerinin hız kazanmasından, balkonda piknik yapılmasıyla satışı artan elektrikli ızgaraya kadar birçok sonuca ulaştı.

nalburdayim.com'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs, Türkiye'nin alışveriş listesini yeniden tanımladı. Son iki aydır satın alınan ürünlerin analizi yapıldığında ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Erkeklerin evde geçirdiği süre uzayınca, evde bekleyen bakım ve onarım faaliyetleri hız kazandı.

Evde ekmek yapımının popülerlik kazanması da unutulmaya yüz tutmuş davul fırını alışveriş ligine kazandırdı. Toplu ulaşımdan kaçınılması elektrikli scooter'ı popüler hale getirdi. 5 yıldızlı otellerde her şey dahil tatil hayalinin yerini kamp tatili alınca, kamp malzemeleri satışları 2'ye katladı.

"Alışverişin yönetimi kadınlarda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Neyzen Yapı Market'in dijitaldeki gücü nalburdayım.com'un Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, "Koronavirüs alışveriş listesini yeniden tanımladı. El yıkamada 20 saniye kuralıyla armatürlerin daha sık kullanımı, yeni armatür ihtiyacı doğurdu. Balkonlar piknik alanlarına dönüştürülünce elektrikli ızgara satışları arttı. 'Evde kal' çağrısıyla, kişisel bakım ve spor aletleri neredeyse yok sattı. Erkekler, eşlerinin yapılmadığı için sürekli şikayetçi olduğu bakım ve onarım faaliyetlerini kendi istekleriyle yapmaya başladı. Listede öne çıkan ürünler erkeklerin ilgi alanına giriyor gibi görünse de alışverişin yönetimi her zaman kadınlarda." ifadelerini kullandı.

Ozan Bük, şunları kaydetti:

"Koronavirüs, tüketim alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Evde belki de aylardır bekleyen bakım ve onarım faaliyetleri, gündeme oturdu. Bu durumun en büyük kazanımı kadınlar oldu. Kadınların eşlerine defalarca hatırlattığı, yapılamayan ve şikayet unsuru olan bu işler, erkeklerin evde geçirdikleri sürelerin artmasıyla bir bir gerçekleşmeye başladı. Biz bunu yalıtım ve boya grubu ürünlerimizin artışında çok net görüyoruz. Ancak satın alma işlemlerinde kadınların hakimiyeti arttı. Çünkü evin ihtiyacı her ne olursa olsun, ev söz konusu olduğunda karar verici taraf her zaman kadınlar oluyor. Uygulama kısmında erkekler iş başı yapsa da kadınlar, her zaman uygulatıcı pozisyonunda yer alıyor diyebiliriz."

Tatil faaliyetleri değişim gösterecek

Türkiye'nin nöbetçi nalburu olarak bilinen nalburdayım.com, koronavirüse bağlı olarak ürün skalasını nalbur ürünleri dışında gündelik hayatın tamamlayıcısı olan ürün gruplarını da ekledi.

Yaklaşık 2 aydır evde kalan Türkiye'de spor salonunda yapılan faaliyetler ile açık havada yapılan pikniklerin balkonlarda sürdürülmeye başlandığına, gelecek dönemde yapılması planlanan tatil faaliyetinin de değişim göstereceğine işaret eden Ozan Bük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde berberlerin ve güzellik salonlarının kapalı olmasıyla kişisel bakım ürünlerine yönelik bir talep artışı oluştu. Kişisel bakım ürünleri ile ev aletlerinde ciroda yüzde 100'e varan bir artış oldu. Piknik alanlarında yapılan mangal keyfinin başrol oyuncusu, evlerde elektrikli ızgara oldu. İnsanlar balkonlarında piknik yapıyorlar. Evde ekmek, pide yapımının popülerlik kazanmasıyla beraber unutulmaya yüz tutan davul fırınlara talep oluştu. Koronavirüs nedeniyle tatil alışkanlıklarımızın da değişim göstereceğini kamp aletlerine yönelik talepte görebiliyoruz."

Boya ve yalıtım grubu ürünlerinde teknik danışmanlık şart

Ozan Bük, internette boya ve yalıtım ürün grubunda satışa sunulan ürünlerin genellikle yarı mamul ürünler olduğuna dikkati çekerek, "Bu ürünleri satışa sunan platformlar, gerekli teknik desteği de vermek zorunda. Biz Türkiye'nin nöbetçi nalburu nalburdayım.com olarak güçlü altyapımızı kullanarak oluşturduğumuz teknik danışmanlarımız aracılığıyla tüketicilerimize bakım ve onarım işlemleri için yol haritası sunuyoruz. 7/24 sunduğumuz bu hizmetimiz ile rakiplerimizden ayrışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haberler
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Ajda Pekkan Nur Yerlitaş
Spor Falcao Caner Erkin Ersun Yanal Loris Karius Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: nalburdayim.com Türkiye'nin alışveriş listesini çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:21:44. #1.14#
title