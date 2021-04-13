Nalburdayim.com, 10 yıllık büyüme hedefine bir yılda ulaştı

Yapı malzemelerine ilişkin tüm ürünlerin bulunduğu nalburdayim.com, geçen yıl yüzde 100 büyüme katederek 10 yıllık hedefini bir yılda yakaladı.

Yapı malzemelerine ilişkin tüm ürünlerin bulunduğu nalburdayim.com, geçen yıl yüzde 100 büyüme katederek 10 yıllık hedefini bir yılda yakaladı.

nalburdayim.com'un açıklamasına göre, salgınla birlikte ürün kategorisini hızla genişleterek her kesimden tüketicinin hayatına girmeyi başaran platform, yapı malzemeleri kategorilerinde tüketicinin ilk başvurduğu e- ticaret markası oldu.

Salgın döneminde yaşamın her alanının eve taşınmasına paralel olarak değişen alışveriş alışkanlıkları, e-ticarette hızlı büyüme sağladı. Neyzen Yapı Market tarafından hayata geçirilen nalburdayim.com, değişen alışveriş alışkanlıkları karşısında platformuna eklediği ürün gruplarıyla her eve girdi.

Bahçe ve inşaat grubundan bakım ve onarım malzemelerine, kişisel bakım ve elektrikli ev aletlerine kadar binlerce çeşit ürünü tüketici ile buluşturan platform, geçen yıl yüzde 100 büyüdü. Bu yıl duş sistemleri ve sauna kategorilerini de bünyesine eklemeyi planlayan platform, yıl sonunda yine yüzde 100 büyüme hedefliyor.

"10 yıllık hedefimize bir yılda ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, 2 yıldır e-ticaret sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, sektördeki köklü geçmişleri sayesinde ürünleri direkt üreticiden temin ettiklerini bildirdi.

Fabrikalar ile direkt herhangi bir aracıya gerek duymadan doğrudan iletişim halinde olduklarını aktaran Bük, "Bu da en kaliteli ürünleri piyasadaki fiyatların çok daha altında satışa sunmamızı sağlıyor. Tüketicinin kaliteli ürünleri uygun fiyata satın alma beklentisini karşıladığımız için piyasada avantajlı konumdayız. Bu sayede önümüzdeki 10 yıllık büyüme hedefimizi sadece bir yılda yakalamayı başardık. Platformumuza ekleyeceğimiz ürün grupları ve yeni yatırımlarımızla bu seneyi de yüzde 100 büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Stoklu çalışıyor, her türlü teknik desteği sunuyoruz"

Ozan Bük, salgın döneminde oluşan ihtiyaçların karşılanması yönünde çok hızlı aksiyonlar alarak büyüme eğrisine hız kazandırdıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Neyzen Yapı Market'ten aldığımız saha analizleri ve platformumuza üye tüketicilerimizden elde ettiğimiz datalar sayesinde tüketici beklentilerini çok iyi ölçebiliyoruz. Sadece ürün satan değil, aynı zamanda tüketicilerimize teknik danışmanlık veren bir platformuz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerimiz bizimle doğrudan iletişim kurarak ilgilendikleri ürünler hakkında teknik destek alabiliyor. Bu da müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşıyor. Stoklu çalışarak tedarik süreçlerinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçebiliyoruz. Salgında ürün teslimlerindeki aksamaların önüne geçebilmek için İstanbul'da kendi kargo ağımızı kurduk."

Bük, gelecek dönemde de tüketicilerin beklentileri ölçüsünde gelişen alışveriş alışkanlıklarındaki değişime anında cevap vererek çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Salgının en çok banyo ve mutfaklara yaradığını, armatürlerin değişimiyle başlayan sürecin tüm mutfak ve banyoyu etkisi altına aldığını belirten Bük, eskiyen banyo ve mutfak malzemelerinin bu süreçte yenilendiğini aktardı.

Bük, bu süreçte ev dekorasyonunda duvar kaplamaları ve doğal taş satışlarının da arttığını, bunun yanı sıra hobi beton ürünleri, boya ve kendin yap ürünlerin satışında yüzde 100'lük artış yaşandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan