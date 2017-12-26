Nalbur Yörük 3. Kitabını Çıkardı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde nalbur dükkanı bulunan Erdem Yörük'ün "Issız Derinlik" adlı 3. kitabı yayımlandı.



Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren edebiyata büyük bir merakının olduğunu söyledi.



İlk kitabını 2008 yılında yazmaya başladığını ifade eden Yörük, "Bu kitabım 2013 yılında basıldı. Daha sonra ikinci kitabımı yazdım ve 2014 yılında raflardaki yerini aldı." dedi.



Yörük, nalbur dükkanında hem geçimini sağladığını hem de kitabını yazdığını ifade ederek, "Üçüncü kitabım 'Issız Derinlik'i de dükkanımda yazdım. Umarım okurlar da kitabımdan memnun kalırlar" diye konuştu.