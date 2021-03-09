Nalbantoğlu kadınlarla renklendi
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Nalbantoğlu kadınlarla renklendi

09.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:29
Nalbantoğlu kadınlarla renklendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde eline boya fırçası alan kadınlar, hayatı ne kadar güzel renklendirdiklerini gözler önüne serdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde eline boya fırçası alan kadınlar, hayatı ne kadar güzel renklendirdiklerini gözler önüne serdi.

Bursa'da görüntü kirliliğinin önüne geçmek için trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu Nalbantoğlu Caddesi'ndeki duvarı sanat eserine dönüştürmek için başlatılan projeye tüm kadınlar dahil edildi. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları tarafından duvara çizilen resim, ellerine fırça alan kadınlar tarafından büyük bir özenle boyandı. Bursalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sıradan bir duvar elbirliğiyle adeta sanat eserine dönüştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de bizzat etkinliğe katılarak fırça darbeleriyle esere renk kattı. Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Mart nedeniyle üreten ve çalışan kadınlara yönelik birbirinden farklı programlar düzenlediklerini dile getiren Şahin, "Buradaki programda ise önceden belirlenen bir duvarda kadının dünyayı nasıl renklendirebileceği anlatılıyor. İşe giden veya caddeden geçen kadınlar uğrayarak dünyayı güzelleştirmek adına bir fırça darbesi de olsa emeklerini duvara yansıttılar. Kadınlarımız çalışmaya büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zaten bulunduğu ortamı ve dünyayı güzelleştirir. Bu programla bunu göstermiş olduk. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bir gün değil, her gün Kadınlar günü olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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