Nalbantoğlu kadınlarla renklendi Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü organizasyonuyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" farkındalık etkinliğinde Nalbantoğlu meydanındaki duvar vatandaşların katılımıyla renklendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü organizasyonuyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" farkındalık etkinliğinde Nalbantoğlu meydanındaki duvar vatandaşların katılımıyla renklendirildi.

Nalbantoğlu meydanında gerçekleşen organizasyonda Nalbantoğlu Camisi karşısındaki duvar boyandı. Büyükşehir personeli ve halkın katılımı ile boyanan duvara kadın figürü ve kuşlar resmedildi. Kent estetiği Şube Müdürlüğü kontrolünde yapılan çalışma büyük beğeni topladı. Eline fırça alarak resim yapan vatandaşlar, Kadınlar Günü'ne dair bir iz bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik sonunda katılımcılara çiçek ve küçük hediyeler verildi.

Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Fevzi Çakmak Caddesinde, "Tarihimize iz Bırakan Kadınlar" konulu bir de fotoğraf sergisi açıldı. Yaptığı çalışmalar ve başarılarla geçmişten günümüze örnek olan kadınlar, kısa hayat hikayeleri ve fotoğrafları ile birlikte sergilendi.

Kaynak: Bültenler