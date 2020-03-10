Nalbantoğlu kadınlarla renklendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nalbantoğlu kadınlarla renklendi - Haber
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Nalbantoğlu kadınlarla renklendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü organizasyonuyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" farkındalık etkinliğinde Nalbantoğlu meydanındaki duvar vatandaşların katılımıyla renklendirildi.

10.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:35
Nalbantoğlu kadınlarla renklendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü organizasyonuyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" farkındalık etkinliğinde Nalbantoğlu meydanındaki duvar vatandaşların katılımıyla renklendirildi.

Nalbantoğlu meydanında gerçekleşen organizasyonda Nalbantoğlu Camisi karşısındaki duvar boyandı. Büyükşehir personeli ve halkın katılımı ile boyanan duvara kadın figürü ve kuşlar resmedildi. Kent estetiği Şube Müdürlüğü kontrolünde yapılan çalışma büyük beğeni topladı. Eline fırça alarak resim yapan vatandaşlar, Kadınlar Günü'ne dair bir iz bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik sonunda katılımcılara çiçek ve küçük hediyeler verildi.

Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Fevzi Çakmak Caddesinde, "Tarihimize iz Bırakan Kadınlar" konulu bir de fotoğraf sergisi açıldı. Yaptığı çalışmalar ve başarılarla geçmişten günümüze örnek olan kadınlar, kısa hayat hikayeleri ve fotoğrafları ile birlikte sergilendi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Hadise Can Yaman Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Nalbantoğlu kadınlarla renklendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 17:01:41. #1.15#