Nalan Varol kimdir?

2018 yılında Müge Anlı'nın programına katılarak kanser tedavisini gördüğünü söyleyen Nalan Varol, gündemin merak edilen isimleri arasında yer aldı. Peki, Nalan Varol kimdir?

Nalan Varol kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kanser hastalığı tedavisi gören Nalan Varol geçmiş yıllardan tanınmış bir isim.

NALAN VAROL KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Nalan Varol, genç yaşlardan itibaren müzisyenliğe başlar ve o dönemlerde çok sevilen bir ses sanatçısı olur. Henüz daha 14 yaşındayken ilk evliliğini gerçekleştirir. Evlenmesinin sebebini ise annesinin başka bir adamla evlenmesi olarak dile getirir.

"KİRAMI BİLE ÖDEYEMİYORUM"

Nalan Varol Müge Anlı'nın programında şunları söyledi: "Annem başkasıyla evlenince üvey babamla kalmamak için 14 yaşında evlendim. Daha doğrusu annem istedi evlenmemi. Uzun zamandır çalışamıyorum. Şimdi çok zor durumdayım. Hatta kiramı bile ödeyemiyorum. 10 sene önce kansere yakalandım. Sonra tam atlattım derken yine tekrarladı. Yalnızım, parçalanmış bir ailenin kızıyım. Ayrıca hastalığım için bile tedavi olamıyorum.

"KADIN SIĞINMA EVİNDE KALDIM"

?Çok sıkıntılı zamanlar geçirdim. Kadın sığınma evinde kaldım. Kanserden dolayı engelli maaşı alıyorum ama yetmiyor. Durumu çok iyi olan insanlar, sanatçı arkadaşlar, ben onlardan yardım bekliyorum. Belki toparlanırım."