"Nalan" filminin galası yapıldı

Yoğun bir ilgiyle takip edilen sabah programlarına, yaşadığı kaza sonucu 2 yıl aradan sonra geri dönen Nalan'ın hikayesini anlatan "Nalan" adlı filmin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galaya, kültür sanat dünyasından birçok ismin yanı sıra film ekibi katıldı.

Programda basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmeni ve senaristi Fatih Mutlu, "Senaryoyu yazarken tek başımaydım, güzel olması için elimden geleni yaptım. Ama film çekerken arkadaşlarım benimleydi ve onlar sayesinde film çok güzel oldu." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Açelya Topaloğlu, gala dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Oyuncu Sergen Deveci, güzel bir film yaptıklarına işaret ederek, "Yıllar sonra arkamıza baktığımız zaman, ekip adına konuşuyorum, güvenebileceğimiz, sığınabileceğimiz bir film yaptık. Umarım daha da güzellerini yaparız. Güzel çalıştık. Çok eğlendik. Set çok güzeldi. Çok güzel insanlar tanıdım." diye konuştu.

Oyuncu Berna Koraltürk, filmde güzel bir ekiple birlikte olduğunu belirterek, "Çok güzel bir süreç geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki izleyen herkes bizimle aynı heyecanı paylaşır." temennisinde bulundu.

Oyuncu Bülent Alkış ise filmi seyircilerin takdirine sunduklarını ifade etti.

Oyuncu Bahtiyar Engin, "Bu filmin bana en önemli hediyelerinden biri, şahane dostluklar edinmemdi. Biz çekerken gerçekten bir aile gibi olduk. Müthiş eğlendik. İnanıyorum ki seyirci de izlerken çok eğlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Galada ayrıca Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar konuştu.

Çekimleri 3 hafta süren filmin yapımcılığını Ertuğrul Fındık gerçekleştirdi.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet