Nalan'dan gece yarısı baskın

09.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:34

Yenişarkısı için özenle hazırlanan başarılı şarkıcı, 20 yıllık dostu ve aranjörü olan usta isim Selim Çaldıran'ın stüdyosuna geçtiğimiz gece yarısı adeta baskın yaptı.İkinci evi olan stüdyonun ışıklarının sabaha kadar açık olduğunu bildiğini belirten Nalan,yeni şarkısınının okumasını da yaptı.

Nalan "Selim Çaldıran arı gibi"

Selim Çaldıran'ın arı gibi çalışkan olduğunu dile getiren Nalan "İlk albümünden bu yana iş ortaklığımız devam ediyor. Abiliği,dostluğu için kendisine sonsuz teşekkürler ederim" dedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan ikili,bu güzel anı da selfie pozuyla taçlandırdı.

Kaynak: Bültenler