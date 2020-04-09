NAKŞİDİL VE CİHAT'IN KUMBARALARINDAKİ 336 TL 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› NAKŞİDİL VE CİHAT'IN KUMBARALARINDAKİ 336 TL 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E - Haberler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Avcılar, Güncel

NAKŞİDİL VE CİHAT'IN KUMBARALARINDAKİ 336 TL 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E

AVCILAR'da oturan ailenin 5 yaşındaki kızı Nakşidil ile 2 yaşındaki oğlu Cihat, içinden 336 TL 75 kuruş çıkan kumbaraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında polislere teslim etti.

09.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:10
NAKŞİDİL VE CİHAT'IN KUMBARALARINDAKİ 336 TL 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E

AVCILAR'da oturan ailenin 5 yaşındaki kızı Nakşidil ile 2 yaşındaki oğlu Cihat, içinden 336 TL 75 kuruş çıkan kumbaraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında polislere teslim etti.

Koronavirüs ile mücadele programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart'ta 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adını verdiği Milli Dayanışma Kampanyası başlatarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını açıkladı. Kampanyaya uluslararası nakliyat yapan bir firmada TIR şoförü olarak çalışan Gökhan Yondemir ve ev hanımı eşi Hülya Yondemir de destek verdi. Çiftin anaokuluna giden kızı Nakşidil, kumbaradaki paralarını, oyuncağı olmayan çocuklara vermek istediğini söyleyince, bundan memnunluk duyan babası Gökhan Yondemir, bunun üzerine 155 Polis imdat hattını arayarak çocuklarının kumbaradaki paralarını bağışlamak istediklerini söyledi. Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt bunun üzerine polislere eve giderek iki çocuğun kumbaralarını teslim almaları talimatı verdi. Sevk edilen polisler iki kardeşin verdiği kumbaraları teslim alırken, anne ve babalarına da teşekkür etti. Polislerin kendilerine verdiği çikolatalara çok sevinen iki çocuktan Nakşidil Yondemir, "Tayyip dedemi çok seviyorum. O dünyanın en güçlü dedesi. Bir sürü para biriktirdim, onları oyuncakları olmayan çocuklara vermeyi istedim" dedi.

Bankaya götürülerek sayılan iki kumbaradaki 336 TL 75 kuruş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasındaki hesaba yatırıldı. Dekont Yondemir ailesine teslim edildi.

Görüntü dökümü: -------------Cep telefonu görüntüsü-Çocukların konuşması

-Kumbaranın görüntüsü


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı Haberler
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Suriyeli kardeşler ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Suriyeli kardeşler ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Alparslan Türkeş
Magazin Tarkan Simge Sağın Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Polis İspanya
Şu an buradasınız: NAKŞİDİL VE CİHAT'IN KUMBARALARINDAKİ 336 TL 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 11:19:55. #1.15#
title