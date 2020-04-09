NAKŞİDİL VE CİHAT'IN KUMBARALARINDAKİ 336 TL 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Avcılar, Güncel

NAKŞİDİL VE CİHAT'IN KUMBARALARINDAKİ 336 TL 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E

AVCILAR'da oturan ailenin 5 yaşındaki kızı Nakşidil ile 2 yaşındaki oğlu Cihat, içinden 336 TL 75 kuruş çıkan kumbaraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında polislere teslim etti.

09.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:04
NAKŞİDİL VE CİHAT'IN KUMBARALARINDAKİ 336 TL 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E

AVCILAR'da oturan ailenin 5 yaşındaki kızı Nakşidil ile 2 yaşındaki oğlu Cihat, içinden 336 TL 75 kuruş çıkan kumbaraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında polislere teslim etti.

Koronavirüs ile mücadele programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart'ta 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adını verdiği Milli Dayanışma Kampanyası başlatarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını açıkladı. Kampanyaya uluslararası nakliyat yapan bir firmada TIR şoförü olarak çalışan Gökhan Yondemir ve ev hanımı eşi Hülya Yondemir de destek verdi. Çiftin anaokuluna giden kızı Nakşidil, kumbaradaki paralarını, oyuncağı olmayan çocuklara vermek istediğini söyleyince, bundan memnunluk duyan babası Gökhan Yondemir, bunun üzerine 155 Polis imdat hattını arayarak çocuklarının kumbaradaki paralarını bağışlamak istediklerini söyledi. Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt bunun üzerine polislere eve giderek iki çocuğun kumbaralarını teslim almaları talimatı verdi. Sevk edilen polisler iki kardeşin verdiği kumbaraları teslim alırken, anne ve babalarına da teşekkür etti. Polislerin kendilerine verdiği çikolatalara çok sevinen iki çocuktan Nakşidil Yondemir, "Tayyip dedemi çok seviyorum. O dünyanın en güçlü dedesi. Bir sürü para biriktirdim, onları oyuncakları olmayan çocuklara vermeyi istedim" dedi.Bankaya götürülerek sayılan iki kumbaradaki 336 TL 75 kuruş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasındaki hesaba yatırıldı. Dekont Yondemir ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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