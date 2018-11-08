Naksan Holding Davasında Ceza Yağdı

Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen Naksan Holding'e yönelik süren davada, Cahit Nakıboğlu ve çocuklarının da aralarında bulunduğu toplam 10 kişiye hapis cezası verildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından görülen Naksan Holding davasına 4 tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Naksan Davası'nda FETÖ soruşturması kapsamında 19 aydır ceza evinde bulunan Cahit Nakıboğlu, terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl 9 ay, oğlu Taner Nakıboğlu'na ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sağlık durumu göz önüne alınan Cahit Nakıpoğlu tahliye olurken, aynı davada yargılanan tutuklu sanıklardan Cihan Dağcı 8 yıl 9 ay, Murat Zar'a ise 8 yıl 9 ay, Ferhan Nakıpoğlu ise, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EMRE NAKIPOĞLU TUTUKLANDI Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Cahit Nakıpoğlu'nun oğlu Emre Nakıpoğlu için ise tutuklama kararı verdi. Terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Emre Nakıpoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etme gibi suçlardan tutuklu sanıklardan Emre Özkaya'yı 6 yıl 3 ay, Arif Çiftçi'yi 3 yıl 9 ay hapis, Mesut Çeven'i de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanıkların ise beratına karar verildi.

(İHA)