Naksan Holding Davası Yarına Ertelendi

Naksan Holding Davası Yarına Ertelendi

Gaziantep’te FETÖ’nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding’e yönelik 4’ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.

Naksan Holding Davası Yarına Ertelendi

Gaziantep'te FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'e yönelik 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dolayı görülen Naksan Holding davasına 4'ü tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Gaziantep'te gün boyu devam eden dava yarına ertelendi.

Öte yandan sanıkların ve avukatların dinlenmesi ile devam eden davada karar verilmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

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