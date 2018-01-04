Naksan Holding Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding davasında şirketin eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi koşuluyla tahliye edildi.



Nakıboğlu'nun avukatları sanığın sağlık sorunlarının anlatıldığı dilekçeyi 9. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.



Talepleri inceleyen mahkeme heyeti, sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi.



9. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü yönetme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu'nun aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında dava açılmıştı.