"Nakliyeciyiz" diyerek piyasadan milyonluk vurgun yapan şebeke, polise yakalandı

17.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:24

İstanbul'da kendilerini "nakliyeci" olarak tanıtarak şirketlerin ürünlerini taşıma bahanesiyle çalan hırsızlık şebekesi, polis operasyonuyla çökertildi. Bağcılar'da bir depoya operasyon düzenleyen polis, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 320 bin TL olan ürün ele geçirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



İstanbul'un çeşitli semtlerinde kendilerini nakliye firması gibi tanıtarak firmaların mallarını taşıma bahanesiyle çalan hırsızlık şebekesi, son işinde yakayı ele verdi. Gaziantep'e götürmek için anlaştıkları bir firmanın tır dolusu çöp poşetini çalan zanlılar, Bağcılar'da kiraladıkları depoya getirdi. Malların gideceği yere ulaşmadığını öğrenen firma sahipleri, piyasa değeri 400 bin TL olan bu çöp poşetlerini 100 bin TL'ye tekrar piyasaya satılmaya çalışıldığını fark etti. Firma yetkilileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Malların Bağcılar'da bir depoda tutulduğunu belirleyen polis ekipleri, operasyon için harekete geçti.



Depoyu basan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalıntı malları ele geçirirken, şebeke üyesi olan Camal Y. ve Canan İ.'yi kıskıvrak yakaladı. Depoda arama yapan ekipler bir çok farklı firmaya ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 320 bin TL olan ürün ele geçirdi. Operasyonu genişleten polis ekipleri, şebeke üyesi 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Mallarının bulunduğunu öğrenen firma sahipleri de depoya gelerek ürünlerini teslim aldı.



Olay yerine gelen ve malları bulunduğu için büyük yaşayan Erzurum da esnaflık yapan Kurban Aydın polis ekiplerine teşekkür ederek "İstoç'tan malzemeyi aldım bir arkadaş aracılığıyla bu kamyonu ayarladık. İstoç'tan malzemeyi yükledik. Sonra Alemdağ'dan bir firmanın önünde farklı malzemeler vardı onları da aldık. Ben daha sonra kamyon Erzurum'a gidiyor diye ayrıldım. Bu şahıslar bizi oyalamaya başladı. En son Cuma günü biz haber alamamaya başladık. Daha sonra emniyete başvurdum. Bu aracın plakası sahte çıktı o an malzemenin kaybolduğunu çalındığını anladık. Allah (CC), Bağcılar Emniyet Müdüründen ve emniyetteki arkadaşlardan onlar buldu malımızı. Kavuştuk malımıza şükürler olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA