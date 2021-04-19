Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepki
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Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepki

Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Suriye'nin Telabyad ilçesine nakliyecilik yapan kamyon şoförleri, sınır ötesinde keyfi uygulama ile "ayakbastı" parası alınmasına kontak kapatarak tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Suriye'nin Telabyad ilçesine nakliyecilik yapan kamyon şoförleri, sınır ötesinde keyfi uygulama ile "ayakbastı" parası alınmasına kontak kapatarak tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'nda çalışan nakliye şoförleri, Suriye'nin Telabyad ilçesinde iddiaya göre yerel kolluk kuvvetleri tarafından keyfi uygulama ile "ayakbastı" parası alınmasına tepki gösterdi. Nakliyeciler, giriş çıkışlarda hem Akçakale Gümrük Kapısı'nda hem de Telabyad Gümrük Kapısı'nda ayrı ayrı ücret verdiklerini, kapı dışında ise haksız yere 700 TL "ayakbastı" parasının alındığını söyledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den yardım isteyen nakliyeciler, kontak kapatarak durumu protesto etti.

Kontak kapatan nakliyeciler adına açıklama yapan şoför Abdulkadir Özaslan, "Burada bulunan nakliyeci arkadaşlar valilik izni ile Suriye Telabyad'a yük taşıyan arkadaşlarımızdır. Türk gümrüğünde vergimizi, beyannamemizi veriyoruz. Suriye gümrüğünde de bir sıkıntımız yok. Suriye gümrüğü dışında Özgür Suriye Ordusu bizlerden toprak bastı parası 400 TL alıyorlar. Ayrıca Suriye Meclisi de bizlerden 300 TL para alıyor. Küçük arabadan 200 TL, büyük araçtan 300 TL para alıyorlar. Bizlerden alınan bu paraları firma sahipleri karşılamıyorlar. Biz de mağdur duruma düşüyoruz. Biz bu paraları ödediğimiz zaman zarar ediyoruz. Bizi kaçakçılığa teşvik ediyorlar. Biz kaçakçılık yapmak istemiyoruz. Valimizden istirhamımız, bu sorunu el atıp çözmesini istiyoruz. Bizden alınan paralar için diyorlar ki 'Sizin valinizin talimatı doğrultusunda biz bu paraları sizden alıyoruz. Biz bu paralarla kendi maaşlarımızı almak zorundayız' diyorlar. Biz yaklaşık 5 gündür grev yapmışız. Valimizden, yetkililerden yardım istiyoruz. Ayrıca Çobanbey, Karkamış kapılarında uygulamalar ne ise aynı uygulamayı burada da istiyoruz. Sadece sıkıntı Akçakale'de yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından kontak kapatan şoförler, ağaç altında oturarak bekleyişini sürdürdü. - ŞANLIURFA

Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepki
Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepki
Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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