Nakliyeci şoförler takograf uygulamasının düzenlenmesini istiyor

23.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:10

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki nakliyeci ve şoförler dijital takograf uygulamasının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.



Beyşehir Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Faruk Aydın, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek olan dijital takograf takma zorunluluğunun oda olarak yeniden gözden geçirilmesini istediklerini söyledi. Uygulamaya geçecek olan dijital takograf takma zorunluluğunun acilen durdurulması gerektiğini kaydeden Başkan Aydın, "Şoför esnafımız hiç kuşkusuz ekonomik sıkıntı içerisinde ayakta kalmaya çalışıyor. Alınan bu karar şoförlerin belini bükecek, kıt kanaat geçinen şoförler büyük bir ekonomik sıkıntı ile karşı karşıla kalacak" dedi.



Bu kanunla birlikte 24 saatte 9 saat araç kullanma zorunluluğu olduğunu ifade eden Aydın, "Bu durumda her nakliyeci ikinci şoför, hatta bazı uzak mesafeler içinse üçüncü şoför bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu durumu örnekleyecek olursak Beyşehir-İzmir 600 kilometre, Beyşehir İstanbul 700 kilometre mesafede. Her iki yöne de verilen sürede ulaşamıyoruz. İzmir'e giden araç verilen süre içerisinde Selçuk'ta kalıyor. Kalan 75 kilometre için ikinci şoför gerekiyor. İstanbul'a giden araç ise, Adapazarı'nda kalıyor. Kalan 157 kilometre için de ikinci şoför gerekiyor. İşte bu durumlarda mağduriyetler başlıyor. Hem yük gönderen hem de nakliyeci esnafına ikinci, hatta üçüncü şoför bulundurma zorunluluğundan dolayı çeşitli ekonomik maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Uygulamaya geçecek olan bu kanunun ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle de örtüşmemektedir. Ekonomik sıkıntı içerisinde ayakta kalmaya çalışan şoför esnafımızın belini bükecek olan bu uygulama camiamızda yeni mağduriyetler yaşanmasına sebep olacağından dolayıdır ki, Sayın Bakanımıza sesleniyoruz. Bu kanun uygulamaya geçmemeli. Konunun uzmanları ve uygulayıcıları tarafından tekrar incelenmesi ve ele alınmasını talep ediyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA