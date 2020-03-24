Nakliye tırı cayır cayır yandı
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Antalya, Aksu, 3. Sayfa

Nakliye tırı cayır cayır yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde nakliye tırı alev alev yandı.

24.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34
Nakliye tırı cayır cayır yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde nakliye tırı alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu güçlükle söndürülen tır, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün Aksu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye tırında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin motor kısmından bir anda sardığı tır cayır cayır yanmaya başladı. İhbarın üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güçlükle söndürdü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı tır, kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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