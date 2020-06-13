Nakliye şoförünün duyarlılığı 500 bin TL değerindeki çalıntı yağı kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nakliye şoförünün duyarlılığı 500 bin TL değerindeki çalıntı yağı kurtardı

Bursa'da, bir ayçiçeği fabrikasından Ankara'ya gönderilmek üzere tıra yüklenen 24 ton sıvı yağ çalındı.

Nakliye şoförünün duyarlılığı 500 bin TL değerindeki çalıntı yağı kurtardı
13.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:47

Bursa'da, bir ayçiçeği fabrikasından Ankara'ya gönderilmek üzere tıra yüklenen 24 ton sıvı yağ çalındı. Şüpheli veya şüpheliler tarafından Eskişehir'e getirilen mallar iz kaybettirmek için bir başka tıra aktarılırken, nakliye şoförünün duyarlı davranışı sonucu yaklaşık 500 bin TL değerindeki sıvı yağ polis ekiplerince ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Bursa'da bulunan bir fabrikadan 24 ton ayçiçek yağı alan nakliyeci Ş.A., malı tır ile Ankara'daki toptancılara götürmek yerine Eskişehir'e getirerek, iddiaya göre elden çıkarmak için müşteri aradı. Yağların sahibi olan şirketin Bölge Müdürü Oğuz Pıynar ise, yağların toptancıya ulaşmadığını öğrenince Bursa Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde olan ayçiçek yağı yüklü tırın Ankara yerine Eskişehir'e geldiği tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Yağları satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli Ş.A.'nın izini kaybettirmek için tırında yüklü yağları Eskişehirli nakliyeci Ali Tunç ile anlaşarak aracına yüklettiği öğrenildi. Tır sürücüsü Tunç, iki kez teslim adresi değiştirilen ve faturası olmayan yağların çalıntı olabileceğini düşünerek aracını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otoparka çekip, aküsünü söktü. Akabinde polise yağ yüküyle ilgili bilgi verdi. Polis ekipleri, ayçiçek yağlarını satmak için toptancılarla görüştüğü belirtilen R.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Tır sürücüsü Ş.A.'nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

"Gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri bizim çalınan ürünlerimizi buldular"

Yağ şirketinin Bölge Müdürü Oğuz Pıynar, Eskişehir'de nakliyeci olan Ali Tunç'un dikkati ve duyarlılığı ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün yoğun çabası sonucu ürünlerini bulduklarını belirterek, "Bir ürün taşımacılığı yapıyoruz. Bir yağ taşımacılığı yapıyoruz. Buna bağlı olarak bir yükleme yaptık Bursa ilinden. Kontrollerde takibine ulaşamadık, uzun bir arayış oldu. Eskişehir emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü yoğun bir çaba içerisine girdi. İlgili aramalarda bulundu, şahıslar üzerinde ciddi bir efor sarf etti. Yoğun bir gündemle gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri bizim çalınan ürünlerimizi buldular. Ürünlerimiz başka bir araca aktarılmış şekildeydi. Sağ olsun yükü üzerine alan başka bir sürücü arkadaş, onun duyarlı davranışıyla ürünlerimizi şuan bulmuş durumdayız. Durum bundan ibaret. Bu ürün Bursa'dan Ankara'ya gidiyordu. Bu ürün yolda çalınmıştı. Biz çalındığına kanaat getirdik. Çalındı, nihayetinde gecenin sonunda çalınan malımıza asayiş şubenin etkin çalışmasıyla ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Malı ikinci kez aktarma yapan sürücünün ciddi bir duyarlılığı var"

Pıynar ayrıca, çalıntı malın yüklendiği nakliye şoförünün büyük bir duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Şüpheli durum üzerine aracı güvenli bir yere çekiyor ve emniyet birimine haber veriyor. "Şüpheli bir durum var, üzerimde yağ var. Dolayısıyla gidip geliyorum, Bursa iline gidip geldim. Mamulü üzerimden almadılar" şeklinde bir şüphe ile emniyet birimlerine bilgi veriyor. Bunun üzerine zaten konu araştırıldığı için çok çabuk bir şekilde emniyete ulaşılıp, sonuca ulaşılıyor. Yani burada sürücünün ciddi bir duyarlılığı var. Malı ikinci kez aktarma yapan sürücünün ciddi bir duyarlılığı var. Yağın maliyeti 450-500 bin TL civarındaydı" şeklide konuştu.

"Aracı emniyetli bir yere çekip aküsünü söktüm, kendimi garantiye aldım"

Nakliye şoförü Ali Tunç ise, malı yükleyen şahıslardan şüphelendiğini belirtip, aracı güvenli bir alana çektiğini söyleyerek, "Bugün bir hırsızlığa engel oldum. Ben bir yerden yük sardım. Sardıktan sonra bu şahıslardan şüphelendim. Şüphelenince mecburen emniyet birimleriyle irtibata geçtim. Malı şuanda emniyete teslim ediyorum. Kameralı, güvenli bir yere çektim aracı. Yani hırsızlığı önlemiş oldum bu arada. Aracı emniyetli bir yere çekip aküsünü söktüm, kendimi garantiye aldım. Emniyet birimlerinin gelmesini bekledim ve insanlardan da şüphelendiğim için malı emniyete bildirdim. Emniyet de geldi malın çalıntı olduğunu öğrendi ve malı şuan teslim ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Haber
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Haber
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Berat Albayrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Polat Fatma Girik Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Bülent Uygun Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Nakliye şoförünün duyarlılığı 500 bin TL değerindeki çalıntı yağı kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 15:22:19. #1.14#
title