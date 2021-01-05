Nakliye konteynerleri eve dönüşürse

Hızlı ve uygun fiyatlı evler inşa etmek söz konusu olduğunda, nakliye konteynerleri kesinlikle iyi bir çözüm. Hindistan'ın Pune kentindeki iki tasarımcı bu seçeneğin hem trend hem de çevre dostu olabileceğini kanıtlıyor.