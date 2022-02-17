Nakliye kamyonunda 2 ton kaçak tütün yakalandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki kamyonda 2 ton kaçak tütün ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.
ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'da çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki kamyonda 2 ton kaçak tütün ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, 2. Anafartalar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda park halindeki 02 ABF 727 plakalı kamyonun kasasından sesler geldiğini fark etti.
Kasayı açan bekçiler, 3 kişiyi araçtan indirdi.
Arama yapan bekçiler, 2 ton kaçak tütüne el koydu.
M.B. (45), A.B. (51) ve Ş.Ç. (57) gözaltına alındı.
Kamyonun Adıyaman'dan İzmir'e gittiği ve ihtiyaç molası için Manisa'da durduğu öğrenildi.