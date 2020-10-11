Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü

Kırıkkale'de bir nakliye firmasına ait ev eşyasının yüklü olduğu kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de bir nakliye firmasına ait ev eşyasının yüklü olduğu kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunun 14. kilometresindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Y. idaresindeki 06 EV 39 67 plakalı kamyon, seyir halinde ilerlerken aracın alt bölümünden yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından kamyon kullanılamaz hale gelirken içindeki eşyalarda küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı