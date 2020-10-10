Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü

10.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:20

Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü Kırıkkale'de bir nakliye firmasına ait ev eşyasının yüklü olduğu kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir nakliye firmasına ait ev eşyasının yüklü olduğu kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunun 14. kilometresindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Y. idaresindeki 06 EV 39 67 plakalı kamyon, seyir halinde ilerlerken aracın alt bölümünden yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından kamyon kullanılamaz hale gelirken içindeki eşyalarda küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü
Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü
Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü
Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Koca Erkan Kandemir
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Ata Demirer
Spor Falcao Erol Bulut Eddie Newton Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay Belen Alkol Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 11:20:54. #1.14#
title