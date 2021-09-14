Nakliye için anlaştığı 14 ton yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nakliye için anlaştığı 14 ton yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nakliye için anlaştığı 14 ton yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde nakliye için anlaştığı 14 ton bitkisel yağ yüklü kamyonu çalan sürücü, İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde nakliye için anlaştığı 14 ton bitkisel yağ yüklü kamyonu çalan sürücü, İstanbul'da yakalandı. Çalınan kamyon ve yağlar ise sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir firma ile nakliye konusunda anlaşan Y.E., 14 ton bitkisel yağ yüklü kamyonu alarak yola çıktı. Ürünlerin yerine ulaşmadığını tespit eden firma, sürücüye ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, yağ yüklü kamyonu çalan Y.E.'yi İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan ve Y.E. tarafından İstanbul'da bir alana terk edilen boş kamyon ve bir depoya saklanan 6 ton yağ ise polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.E.'nin emniyette yapılan incelemesinde, çoğu hırsızlıktan 8 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E. adliyeye sevk edildi.

(Mustafa Taşören/İHA)

Nakliye için anlaştığı 14 ton yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu

Nakliye için anlaştığı 14 ton yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu

Nakliye için anlaştığı 14 ton yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 'Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

"Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

 İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Amelia Hamlin Yıldız Tilbe
Spor Kerem Aktürkoğlu Arda Turan Ünal Karaman Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Demir Çelik Ali İhsan Su Mansur Yavaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nakliye için anlaştığı 14 ton yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:48:04. #1.12#