Nakliye Dolandırıcılığı - Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de, nakliye için aldıkları malları sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Nisan'da Kartepe'deki bir sunta fabrikasından İzmir'e sevk etmek üzere aldığı 58 bin lira değerindeki yükü İstanbul'da sattığı iddia edilen A.G. (41), Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Bolu'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Arkadaşları İ.K. (42), C.B (43) ve K.Y. (22) ile hareket eden A.G'nin, sahte belgeler düzenleyerek fabrikalardan aldıkları yükleri araçlarla başka şehirlerde sattıkları, şüphelilerin daha önce Bolu, Bursa ve İstanbul'da benzer olaylara karıştıkları belirtildi.

Benzer suçlardan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ile 20 bin lira para cezası bulunan şüpheli İ.K'nin Bolu'da tutuklandığı, firari olan diğer şüpheliler C.B. ve K.Y'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.