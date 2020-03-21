Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı
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Kahramanmaraş, Gaziantep, 3. Sayfa

Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te nakliye dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

21.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:18
Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te nakliye dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde meydana gelen nakliye dolandırıcılığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Özel ekip yaptığı çalışma sonrası dolandırıcılara ait araçların izini sürdü. Gaziantep Sanayi Sitesi'nde bir depoya operasyon yapan Kahramanmaraş polisi 800 bin lira değerinde kumaş, iplik ve biber malzemelerini ele geçirdi. Olayla ilgili depoyu kiralayan S.K. (34) gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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