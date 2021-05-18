Nakliyat-İş Sendikası, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etti.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etti.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan sendika üyeleri, "Filistin Halkı Yalnız Değildir" yazılı dövizler taşıdı, çeşitli sloganlar attı.

Filistin bayrağı ve Türk bayrağı taşıyan grup adına açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Günlerdir Filistinliler insanların önünde katlediliyor. Dünya aslında buna büyük ölçüde seyirci kalmaya devam ediyor. Bu katliamın birinci derece sorumlusu ABD emperyalizmidir ve onlarla iş birliği içinde olan siyonist İsrail'dir. Oranın asıl sahipleri olan Filistinliler katlediliyor. Hala daha katliamların başında Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da insanlar ibadet yapıyorken İsrail siyonistleri saldırılara devam ederken ABD Milli Savunma Bakanlığı ve Pentagon yetkilileri İsrail'in savunma hakkını kullandığını söylediler. Bir taraftan orada çocukları katlederken bir taraftan da insanlarla alay edercesine açıklama yapıyor. Filistin'de yaşamını yitiren çocuklar, kadınlar, masum insanlar aynı zamanda şehittirler. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt