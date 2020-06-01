Nakkaştepe Millet Bahçesinde çemberli sosyal mesafeli dönem başladı
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Nakkaştepe Millet Bahçesinde çemberli sosyal mesafeli dönem başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Üsküdar Nakkaştepe'deki Millet Bahçesinde vatandaşlar arasındaki sosyal mesafenin korunması amacıyla çemberler çizildi.

Nakkaştepe Millet Bahçesinde çemberli sosyal mesafeli dönem başladı
01.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:20

Korona virüs tedbirleri kapsamında Üsküdar Nakkaştepe'deki Millet Bahçesinde vatandaşlar arasındaki sosyal mesafenin korunması amacıyla çemberler çizildi. Sosyal mesafe çemberleri havadan görüntülendi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası İstanbul'un en güzel ve tarihi ilçelerinden Üsküdar'da da hayat sokaklarda yeniden başlıyor. Üsküdar Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Nakkaştepe Millet Bahçesinde korona virüs önlemlerini aldı. Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne bugünden itibaren sosyal mesafe düzenine göre ziyaretçi alınacak. Girişte görevli personeller tarafından ateş ölçerlerle ziyaretçilerin ateşleri ölçülüyor, maskesiz ziyaretçi kabul edilmiyor. Bunun yanı sıra ziyaretçilerin halkalarla belirlenen alanların dışında birbirlerine yakın oturmalarına izin verilmiyor.

Millet Bahçesini ziyaret eden vatandaşlardan biri, "Pandemi sürecinde hayat normale dönmeye başladı. Hükumet ve belediyeler de önlemlerini aldı. Biz vatandaşlar da taşın altına elimizi koyarak sosyal mesafe ve maske kurallara dikkat ederek yetkililerimize yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

Öte yandan, Nakkaştepe'de oluşturulan sosyal mesafe çemberleri drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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