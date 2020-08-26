Nakkaş karı-koca camileri nakşediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nakkaş karı-koca camileri nakşediyor

Osmanlı döneminde yaygın olan nakkaşlık sanatı, karı-koca tarafından titizlikle devam ettiriliyor.

Nakkaş karı-koca camileri nakşediyor
26.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:42

Osmanlı döneminde yaygın olan nakkaşlık sanatı, karı-koca tarafından titizlikle devam ettiriliyor. Nakkaş ustaları Ersin-Kübra Saraç, nerdeyse tüm Türkiye'yi gezerek, camilerin duvarlarını ve kubbelerini Osmanlı motifleri ile süslüyor.

Osmanlı döneminde oldukça yaygın olan ancak günümüzde genellikle camilerde uygulanan nakkaşlık sanatını, Trabzonlu nakkaş Ersin Saraç ve Ordulu eşi Kübra Saraç sürdürüyor. Çift, geleneksel Türk sanatları arasında 9. yüzyıldan beri var olduğu bilinen nakkaşlık sanatını camilerde uygulayarak, hem Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor, hem de cami duvarlarını daha da güzelleştiriyor.

Türkiye'deki farklı illerden teklifler de alan nakkaş ustası çift, pigment boya kullanarak çizdikleri desenlerin, Osmanlı dönemine ait olduğunu, sabırlı ve dikkatli olmayı gerektiren bu meslekte bir caminin tamamlanmasının ise şekli ve büyüklüğüne göre 15 gün ile 6 ay süre alabildiğini belirtiyor.

"5 YILDIR EŞİMLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Nakkaş ustası Ersin Saraç, denemek için başladığı ve çok sevdiği mesleğini 5 yıldır eşi ile birlikte devam ettirdiğini ifade ederek, "Eşim bir gün yanıma gelip bu işte çalışmak istediğini söyledi ve ben ona yapamayacağını söyledim. Ancak mesleği benden çok daha kısa sürede öğrendi. Şimdi yaklaşık 5 yıldır eşimle birlikte bu işi yapıyoruz. Türkiye'de farklı illerden teklifler alıyoruz ve çalışıyoruz. Eşimin bu işi yaptığını duyanlar ilk önce şaşırsa da sonradan camiye kadın eli değmesi onları da mutlu ediyor" dedi.

"İYİ BİR USTA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Kadın nakkaş ustası Kübra Saraç ise olumlu dönüşler aldığını ifade ederek, "Eşimle birlikte nakkaş sanatını uyguluyoruz. Kur'an-ı Kerim yazıları ve kubbeleri en iyi şekilde yazmaya çalışıyoruz. Eşim bana yapamayacağımı söyledi ve ben bunun üzerine başladım. Şimdi de iyi bir usta olduğumu düşünüyorum. Farklı illerde çalıştığımız esnada beni görenler şaşırıyor, camide çalışırken kadınlar da gelebiliyor. Çoğu tepkiler olumlu, sadece yazma değil, yapılması gereken tüm işi yapıyorum" diye konuştu.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Ekonomi
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Dünya
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ozan Güven Sertab Erener Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Fatih Terim Ronald Koeman Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İzmir Giresun Karadeniz
Şu an buradasınız: Nakkaş karı-koca camileri nakşediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:08:39. #1.15#
title