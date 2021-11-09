Nakille sağlığına kavuşan hastalardan organ bağışı çağrısı

ADANA (AA) - Adana'da karaciğer rahatsızlığı bulunan Sefer Koçak kadavradan, 60 yaşındaki Osman Özcan da oğlundan gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille hayata tutunan Koçak ve Özcan, sıra bekleyen diğer hastalar için organ bağışı çağrısında bulundu.

Osman Özcan (60), halsizlik, yemek yiyememe şikayetleriyle geldiği hastanede kendisine karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunu söyledi.

Her geçen gün ilerleyen hastalığı nedeniyle yürüyemez hale geldiğini aktaran Özcan, tedavisi için doktorların nakil yapılması gerektiğini belirtti.

Yapılan tahliller sonucu oğlunun uyumlu çıktığını anlatan Özcan, "Üç gün önce ameliyatım oldu. Çok şükür başarılı geçti, oğlum sayesinde hayattayım. Hiç kimse ne alıcı ne verici korkmasın. Bir insana hayat vermek ne demek? Allah katında da yeryüzünde de bunun yeri var. Yani adam kendi canından bir parçasını 'al sana hibe ediyorum' diyor, bundan büyük mutluluk olmaz." diye konuştu.

Kadavradan gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Sefer Koçak (35) da şu an kendini çok iyi hissettiğini anlattı.

Herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağıran Koçak, "Bir bağış bir insanın hayatını kurtarıyor. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Ameliyat olmadan önce bilinç kaybı yaşıyordum, boğazımda varis kanaması vardı. Bunlardan dolayı artık kendimi çok güçsüz hissediyordum. Sürekli halsizlik oluyordu. Hayattaysam 10 yaşındaki bir çocuk sayesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar da Türkiye'de 27 bin civarında nakille sağlığına kavuşmayı bekleyen hasta olduğunu söyledi.

Beyin ölümü sonrasında ailelerin organ bağışçısı olma oranın düşük olduğunu aktaran Çetinkünar, şöyle devam etti:

"Bütün çabamız, ülkemizde organ bağışını, kadavradan özellikle beyin ölümü gerçekleşmiş olan hastalardan organ bağışını arttırmak. Bir organ vermek bir hayata dokunmaktır. Bu çabayı da bu özveriyi de herkese yaymak istiyoruz. Organ Bağışı Haftasında bütün hastaların, bağışçıların bilinçlendirilmesi için bu konuda çaba sarf ediyoruz."

Çetinkünar, hastanelerinde karaciğer, böbrek ve kemik iliği, kornea gibi birçok naklin yapılabildiğini kaydetti.

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