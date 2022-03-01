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Nakil sonrası koronavirüse yakalanan Jale, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Nakil sonrası koronavirüse yakalanan Jale, hayatını kaybetti

SAKARYA'da, Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Jale Erkovan (41) karaciğer nakli olduğu hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - SAKARYA'da, Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Jale Erkovan (41) karaciğer nakli olduğu hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 2 çocuk annesi Jale Erkovan'a, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Jale Erkovan'a, esnaf olan eşi Fırat Erkovan donör oldu. 11 Ocak'ta İstanbul'daki bir özel hastanede Erkovan'a eşinden karaciğer nakli yapıldı. Erkovan, hastanede tedavisi sürerken koronavirüse yakalandı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Jale Erkovan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Jale Erkovan'ın cenazesi, Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.


Nakil sonrası koronavirüse yakalanan Jale, hayatını kaybetti

Nakil sonrası koronavirüse yakalanan Jale, hayatını kaybetti

Nakil sonrası koronavirüse yakalanan Jale, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Geyve, Güncel, Haberler

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