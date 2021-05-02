Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı
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Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı

Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yaşamını yitirdikten sonra toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilirken nakil sırasında cenazesi karışan Gurbet Daban'ın cenazesi Sakarya'da bulundu.

İSTANBUL'da yaşamını yitirdikten sonra toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilirken nakil sırasında cenazesi karışan Gurbet Daban'ın cenazesi Sakarya'da bulundu. Daban'ın cenazesi, ailesi tarafından daha önce planan Siirt yerine, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Olay, dün Siirt'te meydana geldi. İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi. Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi. Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camisi'ne götürdü. Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.

DABAN'IN CENAZESİNE SAKARYA'DA ULAŞILDIErcan Daban, annesinin cenazesinin kayıp olduğunu öne sürerek yetkililerle görüşme yaptı. Yapılan araştırmayla Daban'ın cenazesinin Sakarya'da olduğu, Siirt'e gelen cenazenin ise Sakarya'da toprağa verilmesi gereken Hatice Özmen'in (71) cenazesi olduğu anlaşıldı. Karışıklığın tespit edilmesiyle Özmen'in cenazesi Sakarya'ya, Gurbet Daban'ın cenazesi ise daha önce planlanan Siirt yerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilerek, toprağa verildi.

 


Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı
Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı
Nakil sırasında karışan cenazeye ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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