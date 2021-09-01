NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

DSİ Genel Müdürlüğü Arşivlerinin Taşınması İşib) Niteliği, türü ve miktarı: DSİ Genel Müdürlüğünün Teknik Şartnamede belirtilen miktardaki arşiv malzemelerinin Yeni Hizmet Binasına Taşınması İşidir.

DSİ Genel Müdürlüğü Arşivlerinin Taşınması İşib) Niteliği, türü ve miktarı: DSİ Genel Müdürlüğünün Teknik Şartnamede belirtilen miktardaki arşiv malzemelerinin Yeni Hizmet Binasına Taşınması İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: DSİ Genel Müdürlüğü mevcut hizmet binası ile DSİ Etlik Tesisleri, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesinde bulunan arşiv malzemelerinin Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı Çankaya ANKARA adresindeki yeni hizmet binasına taşınacaktır. ç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündürd) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır. 3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Toplantı Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 5/1 Çankaya/Ankara4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4. 1. 2. 1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. 4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4. 1. 5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4. 1. 6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4. 3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4. 3. 1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4. 4. 1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı olan arşiv malzemelerinin taşınması işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0, 80 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: Habermetre