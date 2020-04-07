Nakdi yardımın detayları belli oldu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz" dedi. Kaynak: Dunya.com