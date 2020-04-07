Nakdi yardımın detayları belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz" dedi.
07.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:34
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com