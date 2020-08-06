Nakdi ücret desteği temmuz ayı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman başlıyor? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi. Koronavirüs ile mücadelede vatandaşın ekonomik sıkıntı yaşamaması adına kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği süresi bir ay uzatıldı. Ücretsiz izin desteği ne zaman yatırılacak?

Nakdi ücret ödemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bir ay daha uzatıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ''Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?'' sorusuna da yanıt verdi. 7 Ağustos itibariyle ödenmeye başlayacak ücretsiz izin desteği nasıl alınır?

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamalar doğrultusunda, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarından yani 7 Ağustos'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Bakan Selçuk sözlerinin devamında; "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.''dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Her ay belli zamanlarda hesaplara yatırılan ücretsiz izin ödemeleri, Bakan Selçuk'un da belirttiği üzere banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini en azaindirmek maksadıyla başvuranlara ödenen günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL miktarında. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmanın yanı sıra 8.93 TL'lik damga vergisi düşülmesinin ardından net 1.168 TL olarak ödeniyor.