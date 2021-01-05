Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Ne zaman nakdi ücret desteği alınacak?
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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Ne zaman nakdi ücret desteği alınacak?

05.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:45
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Ne zaman nakdi ücret desteği alınacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin başlayacağını duyurdu. Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Ne zaman nakdi ücret desteği alınacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin başlayacağını duyurdu. Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Ne zaman nakdi ücret desteği alınacak? İşte detaylar haberimizde...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak" dedi.

Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

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