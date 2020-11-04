Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri, destekten faydalanan vatandaşlar tarafından Kasım ayının gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin hesaplara yatırılacağını tarihi açıkladı.

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih her ay ödemelerden önce bildiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklamalara göre ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zamanyatırılacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını bildirmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak" dedi.

Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.