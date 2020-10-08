Nakdi ücret desteği Eylül ayı ödemeleri başladı! Nakdi ücret desteği ne kadar?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nakdi ücret desteği Eylül ayı ödemeleri başladı! Nakdi ücret desteği ne kadar?

08.10.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:19
Nakdi ücret desteği Eylül ayı ödemeleri başladı! Nakdi ücret desteği ne kadar?

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteği eylül ayı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, ücretsiz izin ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan birçok vatandaşa, her ay belirlenen tarihler arasında nakdi ücret desteği ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan nakdi ücret ödeneği ne kadar? Nakdi ücret desteği başvuru ekranı...

NAKDİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ

Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Ekim'de, 6-8 olanlara 9 Ekim'de banka hesaplarına yatırılıyor.

Ödemeler banka hesapları üzerinden gerçekleşecek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL'ye denk geliyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

NAKDİ ÜCRET ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izne çıkarılanların yararlanabildiği nakdi ücret desteği başvurunu yalnızca kurumlar yapabiliyor. İş yeri, başvurusunu SGK'nın işveren sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekir.İşten çıkarılanlar ise destek başvurusunu yine İŞKUR üzerinden yapmaları gerekiyor. İşsizlik maaşı çıkmayanlara da nakdi ücret deseteği verilmesine karar verildi.

İŞVEREN NAKDİ ÜCRET BAŞVURU EKRANI...

İlgili Haberler

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği başvurusu nasıl yapılır? Nakdi ücret desteği nedir?
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği başvurusu nasıl yapılır? Nakdi ücret desteği nedir?
İsviçre'de asgari ücret ne kadar? En yüksek asgari ücret hangi ülkede? 2020 asgari ücretleri
İsviçre'de asgari ücret ne kadar? En yüksek asgari ücret hangi ülkede? 2020 asgari ücretleri
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi?
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Özer Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Can Bartu Fatih Terim Mbaye Diagne Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Türk Milli Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nakdi ücret desteği Eylül ayı ödemeleri başladı! Nakdi ücret desteği ne kadar? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 14:30:58. #1.15#
title