Nakdi ücret desteği Eylül ayı ödemeleri başladı! Nakdi ücret desteği ne kadar?

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteği eylül ayı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, ücretsiz izin ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan birçok vatandaşa, her ay belirlenen tarihler arasında nakdi ücret desteği ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan nakdi ücret ödeneği ne kadar? Nakdi ücret desteği başvuru ekranı...

NAKDİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ

Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Ekim'de, 6-8 olanlara 9 Ekim'de banka hesaplarına yatırılıyor.

Ödemeler banka hesapları üzerinden gerçekleşecek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL'ye denk geliyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

NAKDİ ÜCRET ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izne çıkarılanların yararlanabildiği nakdi ücret desteği başvurunu yalnızca kurumlar yapabiliyor. İş yeri, başvurusunu SGK'nın işveren sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekir.İşten çıkarılanlar ise destek başvurusunu yine İŞKUR üzerinden yapmaları gerekiyor. İşsizlik maaşı çıkmayanlara da nakdi ücret deseteği verilmesine karar verildi.

İŞVEREN NAKDİ ÜCRET BAŞVURU EKRANI...