Naip'te su sorununa kalıcı çözüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Naip'te su sorununa kalıcı çözüm

28.11.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:01
Naip'te su sorununa kalıcı çözüm

Tekirdağ Su ve Kanalizayon İdaresi (TESKİ) tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde yaşanan su sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu.

Tekirdağ Su ve Kanalizayon İdaresi (TESKİ) tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde yaşanan su sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Naip Mahallesinde yapımı tamamlanan içme suyu hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı. İçme Suyu Hattı Açılış Töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Naip Mahalle Muhtarı Ferat Ataç ve vatandaşlar yer aldı.

Su sorunu kalıcı olarak çözüldü

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı

TESKİ ekipleri tarafından 25 Eylül 2020 tarihinde başlatılan projenin çalışmaları, 45 gün gibi kısa sürede tamamlanarak mahalledeki su sorununu çözülmüş oldu. Proje kapsamında, ulaşım güzergahlarından, tarım arazilerinden ve sit alanı yakınından geçiş izinleri de alınarak 3 bin 175 metre uzunluğunda ve 160 milimetre çapında HDPE hat borusunun imalatı tamamlandı. Ekipler ayrıca Naip Mahallesi'nde içme suyu paket arıtma tesisini de vatandaşların hizmetine sundu.

Törende konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz içme suyu hattı ve paket arıtma tesisi hakkında teknik bilgiler verdi.

"Vatandaşlarımıza Hayırlı Olmasını Diliyorum"

Törende konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Naip, sebze ve meyve yetiştiriciliği olarak Tekirdağ'ın önemli bir mahallesi. Bu nedenle yatırım planlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İlk olarak da su sorununu ele aldık. Naip'in su sorunu ortaya çıktığında hemen harekete geçtik. TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz de işi titizlikte yürüttü. Yakın zamanda Naip Mahallesi ve Kumbağ'ın kanalizasyonunu Batı Atık Su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne bağlayacağız. Ben açılışını yaptığımız içme suyu hattının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Naip'te su sorununa kalıcı çözüm
Naip'te su sorununa kalıcı çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin desteği sayesinde Karabağ'da kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Karabağ'da kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır"
Besni ilçesinin trafik sorununa çözüm aranıyor
Besni ilçesinin trafik sorununa çözüm aranıyor
Battalgazi Caddesi'nin yol sorunu çözüme kavuştu
Battalgazi Caddesi'nin yol sorunu çözüme kavuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beyonce Cansu Dere Demet Akalın
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Şenol Güneş Mbaye Diagne
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Naip'te su sorununa kalıcı çözüm - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:07:55. #1.14#
title