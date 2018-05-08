Japon Kızının Babalık Davası Nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak!

Japon Kızının Babalık Davası Nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak!

18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun mezarı Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle 4 Temmuz saat 10'da açılacak. Süleymanoğlu'ndan DNA ve doku örnekleri alınacak.

Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle, 18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun, 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılacak. Fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

JAPON KIZI, 3 ÇOCUĞUNA BABALIK DAVASI AÇTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı. Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye'de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

4 TEMMUZ'DA MEZARI AÇILACAK, DNA VE DOKU ÖRNEKLERİ ALINACAK

Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

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YORUMLAR (15)

  • BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO:
    o çöp kamyonları geçerken burnunuzu kapatıyorsunuz ya bizler saatlerce kar çamur yağmur demeden onun arkasına calısıyoruz sokaklarda milletin pisliğini temizliyoruz bizi neden kandırdınız.bizim maaşlarımıza 1 lira bile fark yatırmadılar aynı maaş
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  • ALMANCİ:
    Benim bildigim Naimin bes kurusu kalmamisdi bunlar acaba para icin yapiyorsa uyarmak lazim zararli cikarlar
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