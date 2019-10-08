Naim süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarına suç duyurusu

08.10.2019 12:27

Feridun AÇIKGÖZ İstanbul DHA2 yıl önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu 'nun ailesinin avukatı Aziz Demir , Naim Süleymanoğlu'nun 7 dünya, 6 Avrupa, 3 olimpiyat madalyasının kaybolmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.Naim Süleymanoğlu'nun Dünya ve Avrupa şampiyonalarından kazandığı kayıp 17 madalya için 3 Ekim'de Büyükçekmece'deki evinde keşif yapılmıştı. Evde yapılan keşifte madalyalar bulunamazken Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu'nun avukatları Aziz Demir, konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Bu sabah Avukat Aziz Demir, Büyükçekmece Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede 16 adet madalyanın çalınması, zimmete geçirilmesi ve film stüdyolarında izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanılması sebebiyle şüpheliler hakkında kovuşturma yapılması ve madalyalara el konulmasına karar verilmesi talep edildi.SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN AÇIKLAMASuç duyurusunun ardından açıklama yapan Avukat Aziz Demir, "Bugün çok önemli bir yerde olması gereken, bir müzede saklanması gereken, merhum Naim Süleymanoğlu'nun madalyaları için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bunun sebebi bugüne kadar ortada olmayan toplam 17 adet, dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluk madalyaları halen nerede ve kimin elinde olduğu belli değil. Bu konuda süren yargılamada merhumun kardeşinin verdiği ifadeye göre 3 adedinin Bulgaristan'da film stüdyolarında olduğu, diğerlerinin nerede olduğunu bilmediği, 3 Ekim 2019 tarihinde evinde yapılan araştırmada ise evinde kasasında herhangi bir bulguya rastlanmadığı dolayısıyla yapmış olduğumuz araştırmada da madalyaların yerinde olmadığını tespit ettik. Bu vesileyle müvekkillerimin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak bende evi rahmetli Naim Süleymanoğlu'yla birlikte kullanan, ondan sonra kullananlar, anahtarı olanlar ve elinde bulunduranlar, film stüdyosunda bunu kullananlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra sonucu yargıdan bekleyeceğiz" dedi.

"DEVLETE AİT BİR MÜZEDE SERGİLENMESİ GEREKİRDİ "

Madalyaların maddi değerinden çok manevi değeri olduğunu vurgulan Aziz Demir, "Bu madalyaların elbette bir maddi değeri var. Bunlar altın madalyalar ama daha da önemlisi manevi değerleri bunların bence bir devlete ait bir müzede, spor müzesinde sergilenmesi tüm halkın görebilmesi için sunulması gerekirdi. Maalesef şu ana kadar böyle bir girişimde olmadı ve şu an da biz madalyaların nerede, kimin elinde olduğunu bilemiyoruz" diye ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Avukat Aziz Demir'in konuşması

-Genel ve detaylar







Kaynak: DHA