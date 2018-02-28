AFRİN HAREKATI'NDA 40. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Şampiyonada Yaşayacak

Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası yarın Gaziantep'te başlayacak.

Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Şampiyonada Yaşayacak

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, 1-4 Mart  tarihlerinde Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonaya, 82 kulüpten,  385 erkek ve 263 kadın sporcunun katılacağı bildirildi.

Federasyon başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Naim Süleymanoğlu'nun büyük şampiyon ve rekortmen olduğuna dikkati çekerek, "Onun  adına geleneksel olarak her yıl bir Türkiye Şampiyonası yapacağız. Birincisini  Gaziantep'te başlatıyoruz. Müthiş bir katılım var. Yaklaşık 600 sporcu  şampiyonada mücadele edecek." dedi.

Başkan Taşpınar, açılış törenini özel dövizlerle yapacaklarını  hatırlatarak, "Naim Süleymanoğlu ismi ve Afrin'e yakın olmamız nedeniyle özel  dövizlerle açılış seremonisine çıkacağız. Hem büyük bir şampiyonun ismi  yaşatılacak, hem de Afrin'de teröristlerle savaşan ordumuza destek vereceğiz."  ifadelerini kullandı.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.