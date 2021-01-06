Naim Süleymanoğlu'nun annesi, tedavi için Türkiye'ye getirildi

MERHUM milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu, rahatsızlanması üzerine tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli haltercimiz, değerimiz Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Teyzemizin rahatsızlığı haberini üzüntüyle aldık. Sağlık Bakanlığımız ile sağladığımız eşgüdümle, kıymetli teyzemizi dün tedavisi için ambulansla ülkemize getirdik. Çok şükür durumu iyi" ifadesini kullandı. Kıran, Hatice Süleymanoğlu'nun ambulansta ve tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı