Naim Süleymanoğlu'nun annesi tedavi için İstanbul'a getirildi
06.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:12
Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan annesi Hatice Süleymanoğlu, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığının ambulansıyla İstanbul'a getirildi.
Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan annesi Hatice Süleymanoğlu, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığının ambulansıyla İstanbul'a getirildi.
Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde ikamet eden 76 yaşındaki Hatice Süleymanoğlu, sağlık sorunları sebebiyle kara yolu üzerinden ambulansla İstanbul'a nakledildi.
Süleymanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük