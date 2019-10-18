Naim Süleymanoğlu’nun adı Yıldırım’da ölümsüzleşti
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yıldırım'a kazandırılan, işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
18.10.2019 10:12
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yıldırım'a kazandırılan, işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com