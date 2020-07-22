HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı

Türkiye Halter Federasyonu; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun 24 yıl önce 22 Temmuz'da 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda erkekler 64 kiloda altın madalya kazanmasını unutmadı.

Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı
22.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:08

Türkiye Halter Federasyonu; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun 24 yıl önce 22 Temmuz'da 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda erkekler 64 kiloda altın madalya kazanmasını unutmadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun 1983-1986 yıllarında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere toplamda 63 rekor kırdığı, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklara ulaştığı hatırlatıldı.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada "Yılın haltercisi" seçilen Naim Süleymanoğlu'nun 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildiği kaydedildi.

"Cep Herkülü"nün, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 22 Temmuz 1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak, halterin olimpiyatlarda güreşten sonra altın madalya getiren branş olarak anılmasını sağladığı belirtildi.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de vefat etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü 3. Sayfa
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu 3. Sayfa
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş 3. Sayfa
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Berkay, Pınar Gültekin'in ölümü sonrası yaptığı paylaşıma 'Arda Turan' yazan takipçisiyle küfürlü laf dalaşına girdi
Berkay, Pınar Gültekin'in ölümü sonrası yaptığı paylaşıma "Arda Turan" yazan takipçisiyle küfürlü laf dalaşına girdi
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
TESK Başkanı Palandöken'den internet üzerinden kurbanlık alacaklara uyarı
TESK Başkanı Palandöken'den internet üzerinden kurbanlık alacaklara uyarı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mehmet Nuri Özlem Zengin Halife Hafter Cemal Enginyurt
Magazin Emrah Hande Erçel Demet Akalın Tuvana Türkay
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Ula Muğla Erkek
Şu an buradasınız: Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 16:18:06. #1.14#
title