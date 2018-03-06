Gaziantep'te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğindeki olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu anısına Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren yarışmalarda, bayanlarda, Ankara Büyükşehir Belediyespor 154 puanla birinci, Gaziantep Belediyespor Kulübü 144 puanla ikinci, Ankara Gonca Kulübü ise 138 puanla üçüncü oldu.

Erkeklerdeyse, Ankara Askispor Kulübü 212 puanla birinci, Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü 181 puanla ikinci ve Hatay Payas Belediyespor 160 puanla üçüncülük elde etti.

Bayanlar kategorisinde 23 yaş altı, 69 kilogramda yarışan Duygu Aynacı, silkmede 116 kilogram kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.

Gaziantep Belediyespor Kulübü bünyesinde yarışlara katılan Aynacı'nın daha önce de Türkiye şampiyonu ve rekortmeni, Gençler Avrupa üçüncülüğü ve gençler dünya üçüncülüğü aldığı belirtildi.