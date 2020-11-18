Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu hayatı ve kariyeri!
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Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu hayatı ve kariyeri!

18.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:12
Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu hayatı ve kariyeri!

Naim Süleymanoğlu ödülleri merak ediliyor. Rekortmen halterci Süleymanoğlu, 'Cep Herkülü' lakabı ile tanınıyordu. Yaşamına sayısız başarı sığdırdı ve kırdığı rekor ile dünyada adını duyurmayı başaran Naim Süleymanoğlu kimdir? İşte, Naim Süleymanoğlu hayatı ve kariyeri!

Bulgaristan'da 1967 yılında dünyaya gelen efsane halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yılında anılıyor. Dünya ve Türk halterine adını altın harflerle yazdıran isim Naim Süleymanoğlu, kariyeri boyunca onlarca madalya kazanan bir isim. İşte, Naim Süleymanoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler...

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Ocak 1967,

Nereli: Ahatlı, Bulgaristan

Ölüm tarihi ve yeri: 18 Kasım 2017,İstanbul

Boy: 1,47 m

Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul), Bulgaristan Türkü halterci. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.[1][2][3][4] Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü'dür.

Haltere 1977'de, henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983 - 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Sofya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak olarak değiştirildi.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

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