Naim Süleymanoğlu 50 Yıllık Ömrüne Büyük Başarılar Sığdırdı?????>??? Mekânın Cennet Olsun Şampiyon! - Haberler
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Naim Süleymanoğlu 50 Yıllık Ömrüne Büyük Başarılar Sığdırdı?????>??? Mekânın Cennet Olsun Şampiyon!

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Naim Süleymanoğlu 50 Yıllık Ömrüne Büyük Başarılar Sığdırdı?????>??? Mekânın Cennet Olsun Şampiyon!

Daha fazla göster Naim Süleymanoğlu 50 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırdı?????>???Kırdığı rekorlar, kazandığı altın madalyalar ile bayrağımızı gururla göndere çektirdi.

Daha fazla göster Naim Süleymanoğlu 50 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırdı?????>???

Kırdığı rekorlar, kazandığı altın madalyalar ile bayrağımızı gururla göndere çektirdi.

Bugün vefatının 4. yıl dönümü.

Mekanın cennet olsun büyük şampiyon!

Yaşattığın sayısız sevinç ve gurur için sana minnettarız.

#NaimSüleymanoğlu 50 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırdı?????>???

Kırdığı rekorlar, kazandığı altın madalyalar ile bayrağımızı gururla göndere çektirdi????

Bugün vefatının 4. yıl dönümü.

Mekanın cennet olsun büyük #şampiyon!

Yaşattığın sayısız sevinç ve gurur için sana minnettarız. pic. twitter. com/gUIC5lrEKq

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 18, 2021 Bizi Takip Edin

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