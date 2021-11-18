Naim Süleymanoğlu 50 Yıllık Ömrüne Büyük Başarılar Sığdırdı?????>??? Mekânın Cennet Olsun Şampiyon!
Daha fazla göster Naim Süleymanoğlu 50 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırdı?????>???Kırdığı rekorlar, kazandığı altın madalyalar ile bayrağımızı gururla göndere çektirdi.
Daha fazla göster Naim Süleymanoğlu 50 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırdı?????>???
Kırdığı rekorlar, kazandığı altın madalyalar ile bayrağımızı gururla göndere çektirdi.
Bugün vefatının 4. yıl dönümü.
Mekanın cennet olsun büyük şampiyon!
Yaşattığın sayısız sevinç ve gurur için sana minnettarız.
#NaimSüleymanoğlu 50 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırdı?????>???
Kırdığı rekorlar, kazandığı altın madalyalar ile bayrağımızı gururla göndere çektirdi????
Bugün vefatının 4. yıl dönümü.
Mekanın cennet olsun büyük #şampiyon!
Yaşattığın sayısız sevinç ve gurur için sana minnettarız. pic. twitter. com/gUIC5lrEKq
— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 18, 2021 Bizi Takip Edin
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