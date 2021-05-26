Naim Karataş "Ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum"
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Naim Karataş "Ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Naim Karataş 'Ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

2011 yılından itibaren Ülkücü Şehitleri Anma Günü olarak belirlenen 27 Mayıs tarihi vesilesiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş: "Ülkücü şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir" ifadelerine yer verdi.

2011 yılından itibaren Ülkücü Şehitleri Anma Günü olarak belirlenen 27 Mayıs tarihi vesilesiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş: "Ülkücü şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir" ifadelerine yer verdi.

27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımlayan ve mesajında ülkücü şehitlerin her an anılarak yüreklerde yaşatılacağını ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ülkemizin ilelebet payidar kalması için yapılması gerekilenlerin tereddütsüz yapılacağından kimsenin şüphe etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Karataş yayımladığı mesajında Türk-İslam şehitlerini rahmetle yad ederek "Şehitlerimize manevi görevimizi elbette her fırsatta yerine getireceğiz. Ülkemizin zerresine sahip çıkarak onları yüreğimizde yaşatacağız.

Türk Milleti tarihin her safhasında onurlu duruşunu sergileyen, devlet geleneğini binlerce yıldır sürdüren köklü deneyimlere sahip bir millettir. Devletin salahiyeti için yüzlerce yıldır, binlerce yıldır nice Türk yiğidi kanlarını ve bedenlerini yaşadıkları toprağa serpmiştir.

Zalimlere ve hain emellere cesaretle meydan okuyan şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir. Aziz şehitlerimiz haklı mücadelelerinin bedelini canlarıyla ödeyen fazilet, feraset, feragat timsalleridir. Ülkücü şehitlerimiz Türk-İslam asırlarının gönül ve dava zirveleridir. Bu gerçeklerle bir kez daha onların muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini hasretle, hürmetle, hayranlıkla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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