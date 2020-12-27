Naim Karataş'tan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı
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Naim Karataş'tan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

27.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:48
Naim Karataş'tan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Birlik ve beraberliğin sembolü İstiklal Marşı'nın şairi, milletinin, vatanının, bayrağının sevdalısı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "İstiklal Marşımızın Mecliste kabulünün 100.yılı olan 2021 yılın da TBMM tarafından İstiklal marşı yılı kabul edilmiştir. Bu vesileyle şairimizin ruhu şad olsun diyoruz. Kurtuluş Savaşımızın manifestosu ve milli irade beyanımız olan İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy bizlere sonsuza kadar gurur duyacağımız bir eser bırakmıştır. Sadece marş olarak görülmeyecek kadar değerli olan bu eser Türk Milletinin yolunu ve geçmişini tek çatı altında toplamıştır. Bizlere İstiklal Marşı gibi bir milli bilinç hazinesi bırakan, vatanına, milletine duyduğu derin bağlılık ve sevgiyle kaleme aldığı İstiklal Marşımızı milletimize hediye eden büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milli hassasiyetimiz olan bayrak, vatan, iman ve şehitlik gibi değerlerimizi bütün dünyanın duymasına ve kabullenmesine destek olan şairimizin eserine de sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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